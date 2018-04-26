Починить плагин "Power Builder" в WP

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка201 просмотр
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Нажимаю на редактирование модуля в плагине "Power Builder", ничего не происходит - крутится колёсико загрузки и окно редактирования не появляется. Так же поправить надпись на сайте во всплывающей иконке.

6 лет назад
kaskentbobel
Николай 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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