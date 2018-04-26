Правки по сайту адаптив сделать и анимацию

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка139 просмотров
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Сайт https://goo.gl/VHKbmr 

Нужны правки 

1)Сделать адаптивную версию сайта под мобильные версии телефонов

2)Исправить поведение луча на графике, он должен появляться в левом нижнем углу и идти постепенно в верхний правый. (пример https://rubli-x.com/#tab1 )

3)Включить фантазию, предложить и сделать свой вариант анимации во время игры.

От вас жду сроки и бюджет без них удаляю ваше предложение 

Перед Ответом пишите "Не Бот"

6 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад