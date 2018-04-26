Правки по сайту адаптив сделать и анимацию

Нужно создать аналог https://cryptolocator.com/ на системе p2p для торговли биткоинами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны правки
1)Сделать адаптивную версию сайта под мобильные версии телефонов
2)Исправить поведение луча на графике, он должен появляться в левом нижнем углу и идти постепенно в верхний правый. (пример https://rubli-x.com/#tab1 )
3)Включить фантазию, предложить и сделать свой вариант анимации во время игры.
От вас жду сроки и бюджет без них удаляю ваше предложение
Перед Ответом пишите "Не Бот"
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