Подмена IP в WebRTC

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка278 просмотров
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Необходимо написать JS скрипт, который будет выполняться вначале загрузки страницы и переопределять объекты, отвечающие за работу WebRTC.

Скрипт должен сохранить все методы, необходимы для работы WebRTC (можно сделать копию) и потом переопределить методы, свойства необходимые для того чтобы на странице был отображен другой айпи-адрес.

Проверять работу скрипт можно здесь: https://browserleaks.com/webrtc

6 лет назад
yokozuan
Алексей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад