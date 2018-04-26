Подмена IP в WebRTC

Необходимо написать JS скрипт, который будет выполняться вначале загрузки страницы и переопределять объекты, отвечающие за работу WebRTC.

Скрипт должен сохранить все методы, необходимы для работы WebRTC (можно сделать копию) и потом переопределить методы, свойства необходимые для того чтобы на странице был отображен другой айпи-адрес.

Проверять работу скрипт можно здесь: https://browserleaks.com/webrtc