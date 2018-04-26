Подмена IP в WebRTC

Нужно создать аналог https://cryptolocator.com/ на системе p2p для торговли биткоинами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать JS скрипт, который будет выполняться вначале загрузки страницы и переопределять объекты, отвечающие за работу WebRTC.
Скрипт должен сохранить все методы, необходимы для работы WebRTC (можно сделать копию) и потом переопределить методы, свойства необходимые для того чтобы на странице был отображен другой айпи-адрес.
Проверять работу скрипт можно здесь: https://browserleaks.com/webrtc
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