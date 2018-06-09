Нужно установить шаблон на Prestashop. Шаблон куплен https://www.templatemonster.com/ru/prestashop-themes-type/55221.html надо установить на Престу 1.6 с действующей базой makini.ru
Сделать плагин для Wordpress (php) по генерации текста
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую! Необходимо написать плагин для WordPress (естественно на php).
Требования к функциям плагина (что он должен делать):
- В общем плагин должен из паттернов (заранее составленных фрагментов текста) и кастомных полей генерировать какой-то текст.
- В целом текст будет шаблонный, только из ACF (custom fields) будут подтягиваться значения и вставляться в текст, а также будет рандомно выбираться один из нескольких вариантов написания текста (паттерн), тем самым будет достигаться некоторая уникальность текста в целом.
- К задаче прикрепляю картинку интерфейса будущего плагина с описаниями.
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