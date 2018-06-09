Сделать плагин для Wordpress (php) по генерации текста

Павел сделал крутой плагин на WP, полностью соответствующий требованием. Ответственный исполнитель, делает все в срок, а также перед решением задачи максимально вникает во все детали, чтобы в итоге получить крутой продукт на выходе. Рекомендую к сотрудничеству. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.