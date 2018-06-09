Сделать плагин для Wordpress (php) по генерации текста

$80
Веб-программированиеЗавершен6 заявок185 просмотров
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Приветствую! Необходимо написать плагин для WordPress (естественно на php).

Требования к функциям плагина (что он должен делать):

  • В общем плагин должен из паттернов (заранее составленных фрагментов текста) и кастомных полей генерировать какой-то текст.
  • В целом текст будет шаблонный, только из ACF (custom fields) будут подтягиваться значения и вставляться в текст, а также будет рандомно выбираться один из нескольких вариантов написания текста (паттерн), тем самым будет достигаться некоторая уникальность текста в целом.
  • К задаче прикрепляю картинку интерфейса будущего плагина с описаниями.
PHPWordPress
6 лет назад
oksanamerkulova
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Molen
Павел 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
68 отзывов
6 лет назад
$100
7 дней
Павел сделал крутой плагин на WP, полностью соответствующий требованием. Ответственный исполнитель, делает все в срок, а также перед решением задачи максимально вникает во все детали, чтобы в итоге получить крутой продукт на выходе. Рекомендую к сотрудничеству. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Спасибо за интересную задачу, работать с такими заказчиками одно удовольствие! Оплата в срок, всегда на связи для уточнения вопросов. Рекомендую к сотрудничеству!
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