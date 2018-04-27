Разработать сайт-онлайн-школу

[list=1][*]Чтобы софт лазил по ссылкам и искал ключевые слова или ключевые коды... [/list]или что-то "лакомое" искал в ночное время. и так чтобы не вызывало подозрения и не было нарушения закона. Например бесплатные доски объявлений или еще что-то ...
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Продающий онлайн курсы сайт, с двумя типами пользователей. Ученики и Учителя. Учителя из личного кабинета формируют учебные курсы и уроки, домашние задания по ним. Один Учитель может вести несколько курсов, каждый курс может состоять из блоков, блоки из уроков, по усмотрению Учителя курс может состоять только из уроков. Так же, по усмотрению Учителя, в конце каждого урока, или блока проводится тестовое испытание (написать эссе, сделать фото, ответить на вопросы теста), которое выполняется в личном кабинете Ученика. Для "открытых заданий", Учитель самостоятельно ставит оценку за исполнение. При не удовлетворительном исполнении, Учитель может оставить комментарии к заданию и отправить его на "работу над ошибками". При испытании в виде теста, Ученик получает результат сразу по факту его прохождения, и при наборе минимального, указанного Учителем процента правильных ответов, проходит дальше. По усмотрению Учителя испытания могут быть "решающими" - без прохождения которого перейти к следующему уроку не возможно и ученик может быть "отчислен" с курса, или "свободными". По Учителям ведется статистика проданных курсов и заработанных денег.
Ученик может покупать курсы и получает доступ только к курсам, которые оплатил или бесплатным промо. Все домашние задания выполняются в личном кабинете. Из личного кабинета он может отправить сообщение Учителю курса.
При исполнении не обязательно создание "с нуля", можно реализовать весь функционал на одной из существующих LMS с добавлением недостающих функций
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