Работа с Google Sheets API

[list=1][*]Чтобы софт лазил по ссылкам и искал ключевые слова или ключевые коды... [/list]или что-то "лакомое" искал в ночное время. и так чтобы не вызывало подозрения и не было нарушения закона. Например бесплатные доски объявлений или еще что-то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть расписание на месяц (число, время) оформленное в Google Таблицы.
Есть необходимость автоматически оповещать по СМС людей из таблицы. Вариации на тему хранения номера человека - за исполнителем. Например, создать отдельную вкладку и в ней вбить соотношение: ФИО / Номер.
Любым из СМС сервисов отправить необходимый шаблон: Ваша запись тогда-то и во столько-то. Уведомление за день, например.
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