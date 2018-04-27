Работа с Google Sheets API

Есть расписание на месяц (число, время) оформленное в Google Таблицы.

Есть необходимость автоматически оповещать по СМС людей из таблицы. Вариации на тему хранения номера человека - за исполнителем. Например, создать отдельную вкладку и в ней вбить соотношение: ФИО / Номер.

Любым из СМС сервисов отправить необходимый шаблон: Ваша запись тогда-то и во столько-то. Уведомление за день, например.