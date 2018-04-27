Перевод сайта с русского на польский язык

Веб-программированиеЗакрытнет заявок120 просмотров
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Нужен перевод сайта с русского на польский язык.

Приветствуется анализ польского SEO (по возможности корректно подставить польские ключевики взамен русских).

Указывайте стоимость исходя из 3000 знбп.

Все остальные вопросы обсудим при переписке.

6 лет назад
Kollajder
Денис 
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад