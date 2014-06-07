Kollajder

Денис Kollajder

 
44 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Перевод сайта с русского на польский язык

    Нужен перевод сайта с русского на польский язык. Приветствуется анализ польского SEO (по возможности корректно подставить польские ключевики взамен русских). Указывайте стоимость исходя из 3000 знбп. Все остальные вопросы обсудим при переписке.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка схем вышивки бисером

    Нужен дизайнер для разработки схем вышивки частичной и полной зашивки. Обычно используются такие программы: "Бисер и мулине с MyJane", "Pattern Maker". Желательно опыт в данной сфере. Формат, размер и прочее будем обсуждать в ТЗ. Приветсвуются ...

    Дизайн продукции6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Окна РЕХАУ

    Страница пример: http://www.metalloplastic.com.ua/profile-systems/vikra/ Надо по принципу этой страницы создать закладки с описанием: рехау евро 60 rehau euro 70 рехау бриллиант рехау генео geneo Расписать технические характеристики на кнопках в мини разделах. Написать уникальную статью. Проверка уникальности в Адвего Плагиатус, шингл - 4, ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Металлопластиковые окна

    Необходимо написание уникальных статей на сайт: http://www.metalloplastic.com.ua/ Рассматриваю предложения стоимостью до 15 грн за 1000 знбп Статьи до 3000 знбп, уникальность проверяю по АДВЕГО ПЛАГИАТУС шингл-4, поисковая фраза-3 Формула работы: ТЗ - статья - оплата - новое ТЗ ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Шаблон для размножения текста

    $500

    Мне нужен шаблон, чтобы выход был «как можно больше» и «как можно уникальнее»))). Можете ли Вы проставить стандартные теги для выделения (&lt; p&gt;, &lt; br&gt;, &lt; a&gt;, &lt; i&gt;, &lt; em&gt;, &lt; b&gt;, &lt; strong&gt;, ...

    Редактирование и Корректуранет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен СЕО копирайт на тему "Пластиковые окна"

    Нужен СЕО копирайт на тему "Пластиковые окна" Знаков не меньше 3000 бп Язык русский Уникальность от 96 по Адвего (шингл-4) 1.Ключевые фразы: -дешевые пластиковые окна -окна пластиковые -окна пластиковые купить Употребить в тексте 2 раза каждую фразу. Между одинаковыми фразами расстояние не менее 1000 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайт на сайт по теме пластиковые окна

    Написать статьи (копирайт) на тему пластиковые окна (...производство, монтаж, установка и т.д...) Для сайта: http://www.metalloplastic.com.ua/ Знаков не меньше 3000 бп Язык русский Уникальность от 96 по Адвего (шингл-4) Оплата на карты Приват Банка. Нужны копирайтеры только хорошо знакомые с этой темой. Жду Ваших ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
Pandanita
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Металлопластиковые окна
Очень понравилось работать с Денисом. Грамотный и приятный в общении заказчик. Спасибо за чёткое ТЗ. Все вопросы решали быстро.Всем рекомендую. Отличный заказчик!!!
Рекомендую, хорошо справляется с поставленными задачами!
Ответный отзыв
Lidasik
Лидия 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
36 минут назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Металлопластиковые окна
Денис надежный и очень пунктуальный заказчик. Оплата своевременная. Рекомендую.
Молодец, просто молодец!!!
Ответный отзыв
Your-Content
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$12
10 баллов
10 лет назад
Копирайт на сайт по теме пластиковые окна
Понимающий, хороший заказчик, сработались на "Ура".
Приятно работать. Все выполняется вовремя в соответствии с ТЗ. Буду продолжать сотрудничать.
Ответный отзыв
FreeMagic
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$12
10 баллов
10 лет назад
Копирайт на сайт по теме пластиковые окна
Порядочный, вежливый и приятный в общении заказчик. С такими людьми приятно иметь дело! Будем рады продолжению сотрудничества!
Рекомендую заказывать у Александра. Компетентный, пунктуальный и качественный в проведении работ человек. Доволен сотрудничеством, буду продолжать.
Ответный отзыв
Hikary
Елена 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Копирайт на сайт по теме пластиковые окна
Сотрудничеством с Денисом довольна. Постановка задачи чёткая и ясная. Оплата вовремя. С удовольствием продолжу сотрудничество. Рекомендую.
Все вовремя. Качеством доволен. Буду еще заказывать. Спасибо
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