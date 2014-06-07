Написать статьи (копирайт) на тему пластиковые окна (...производство, монтаж, установка и т.д...) Для сайта: http://www.metalloplastic.com.ua/ Знаков не меньше 3000 бп Язык русский Уникальность от 96 по Адвего (шингл-4) Оплата на карты Приват Банка. Нужны копирайтеры только хорошо знакомые с этой темой. Жду Ваших ...