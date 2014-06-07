Нужен перевод сайта с русского на польский язык. Приветствуется анализ польского SEO (по возможности корректно подставить польские ключевики взамен русских). Указывайте стоимость исходя из 3000 знбп. Все остальные вопросы обсудим при переписке.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен дизайнер для разработки схем вышивки частичной и полной зашивки. Обычно используются такие программы: "Бисер и мулине с MyJane", "Pattern Maker". Желательно опыт в данной сфере. Формат, размер и прочее будем обсуждать в ТЗ. Приветсвуются ...Дизайн продукции6 заявокЗакрыт7 лет назад
Страница пример: http://www.metalloplastic.com.ua/profile-systems/vikra/ Надо по принципу этой страницы создать закладки с описанием: рехау евро 60 rehau euro 70 рехау бриллиант рехау генео geneo Расписать технические характеристики на кнопках в мини разделах. Написать уникальную статью. Проверка уникальности в Адвего Плагиатус, шингл - 4, ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написание уникальных статей на сайт: http://www.metalloplastic.com.ua/ Рассматриваю предложения стоимостью до 15 грн за 1000 знбп Статьи до 3000 знбп, уникальность проверяю по АДВЕГО ПЛАГИАТУС шингл-4, поисковая фраза-3 Формула работы: ТЗ - статья - оплата - новое ТЗ ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен9 лет назад
- $500
Мне нужен шаблон, чтобы выход был «как можно больше» и «как можно уникальнее»))). Можете ли Вы проставить стандартные теги для выделения (< p>, < br>, < a>, < i>, < em>, < b>, < strong>, ...Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен СЕО копирайт на тему "Пластиковые окна" Знаков не меньше 3000 бп Язык русский Уникальность от 96 по Адвего (шингл-4) 1.Ключевые фразы: -дешевые пластиковые окна -окна пластиковые -окна пластиковые купить Употребить в тексте 2 раза каждую фразу. Между одинаковыми фразами расстояние не менее 1000 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Написать статьи (копирайт) на тему пластиковые окна (...производство, монтаж, установка и т.д...) Для сайта: http://www.metalloplastic.com.ua/ Знаков не меньше 3000 бп Язык русский Уникальность от 96 по Адвего (шингл-4) Оплата на карты Приват Банка. Нужны копирайтеры только хорошо знакомые с этой темой. Жду Ваших ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен10 лет назад