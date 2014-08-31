Работу выполняю грамотно и быстро. Быстро учусь и совершенствуюсь
В данный момент неполное высшее образование. Студнтка, учусь на специальности- Правоведение. Имею небольшой опыт работы в университетской газете. Писала и печаталась в докладниках(тезовые доклады) на юридические темы. Опыт в сфере рерайтинга/копирайтинга около 2х лет.
Услуги:
- Копирайт
- Рерайт
- SEO-копирайтинг
- Контент-менеджмент
- Редактирование и корректура текстов
- Рерайт с программой Seo Anchor Generator
- Предоставляю качественные, оригинальные и разнообразные отзывы
- Набор печатного текста с носителей
Портфолио
- Литкоррекция2305 просмотров
- Ликоррекция280 просмотров
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
9 лет назад
Сотрудничеством с Маргаритой довольны. Рекомендуем как надежного, добросовестного и грамотного копирайтера. Материал был сдан нам без задержек, точно в оговоренные сроки и в соответствии с ТЗ. Всегда на связи. Будем сотрудничать и далее.
Ответный отзыв
Очень довольна заказчиком. Самое главное- было чёткое и доступное ТЗ. Понравилось работать вместе, с удовольствием еще посотрудничаю!!!
$1
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую, хорошо справляется с поставленными задачами!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Денисом. Грамотный и приятный в общении заказчик. Спасибо за чёткое ТЗ. Все вопросы решали быстро.Всем рекомендую. Отличный заказчик!!!
$1
10 баллов
9 лет назад
Работа выполнена качественно, рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо заказчику за задания! С моей стороны были выполнены все задачи и со второй стороны также. Отличный заказчик!
$10
9 баллов
9 лет назад
Сотрудничество состоялось, неплохой начинающий исполнитель, рекомендую.
Ответный отзыв
Со стороны заказчика была поставлена четкая задача. Мне очень приятно было сотрудничать с Евгением. Отличный заказчик!
$15
10 баллов
10 лет назад
Маргарита очень быстро откликнулась и сделала работу на высшем уровне. Рекомендую ее как специалиста, который действительно быстро понимает задание и справляется с ним очень быстро. Работа выполнена качественно!
Ответный отзыв
С Виталием мне довелось работать впервые. Замечательный заказчик с отличным объяснением сути работы. Им были чётко поставленные действия и задачи. По окончанию выполнения работы, оплата была произведена удобным мне способом и своевременно. Рекомендую к сотрудничеству!
Копирайтинг
5 отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#356
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1
#479