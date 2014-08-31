Сотрудничеством с Маргаритой довольны. Рекомендуем как надежного, добросовестного и грамотного копирайтера. Материал был сдан нам без задержек, точно в оговоренные сроки и в соответствии с ТЗ. Всегда на связи. Будем сотрудничать и далее.