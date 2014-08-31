Pandanita

Маргарита Pandanita

 
28 летУкраина/Запорожье
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Работу выполняю грамотно и быстро. Быстро учусь и совершенствуюсь

В данный момент неполное высшее образование. Студнтка, учусь на специальности- Правоведение. Имею небольшой опыт работы в университетской газете. Писала и печаталась в докладниках(тезовые доклады) на юридические темы. Опыт в сфере рерайтинга/копирайтинга около 2х лет.

Услуги:

- Копирайт

- Рерайт

- SEO-копирайтинг

- Контент-менеджмент

- Редактирование и корректура текстов

- Рерайт с программой Seo Anchor Generator

- Предоставляю качественные, оригинальные и разнообразные отзывы

- Набор печатного текста с носителей

SEO-копирайтинг
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Отзывы заказчиков
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Наполнение укр. версии сайта
Сотрудничеством с Маргаритой довольны. Рекомендуем как надежного, добросовестного и грамотного копирайтера. Материал был сдан нам без задержек, точно в оговоренные сроки и в соответствии с ТЗ. Всегда на связи. Будем сотрудничать и далее.
Очень довольна заказчиком. Самое главное- было чёткое и доступное ТЗ. Понравилось работать вместе, с удовольствием еще посотрудничаю!!!
Ответный отзыв
Kollajder
Денис 
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Металлопластиковые окна
Рекомендую, хорошо справляется с поставленными задачами!
Очень понравилось работать с Денисом. Грамотный и приятный в общении заказчик. Спасибо за чёткое ТЗ. Все вопросы решали быстро.Всем рекомендую. Отличный заказчик!!!
Ответный отзыв
bratishco
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Рерайтинг статей
Работа выполнена качественно, рекомендую!
Спасибо заказчику за задания! С моей стороны были выполнены все задачи и со второй стороны также. Отличный заказчик!
Ответный отзыв
Djek07
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
9 баллов
9 лет назад
Тексты для сайта
Сотрудничество состоялось, неплохой начинающий исполнитель, рекомендую.
Со стороны заказчика была поставлена четкая задача. Мне очень приятно было сотрудничать с Евгением. Отличный заказчик!
Ответный отзыв
vetrus78
Виталий 
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Удаление / написание отзывов
Маргарита очень быстро откликнулась и сделала работу на высшем уровне. Рекомендую ее как специалиста, который действительно быстро понимает задание и справляется с ним очень быстро. Работа выполнена качественно!
С Виталием мне довелось работать впервые. Замечательный заказчик с отличным объяснением сути работы. Им были чётко поставленные действия и задачи. По окончанию выполнения работы, оплата была произведена удобным мне способом и своевременно. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Копирайтинг
5 отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#356
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1
#479