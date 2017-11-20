FreeMagic

Александр FreeMagic

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Our Magic - Your Success!

Информационные тексты – от 2 баксов за тонну качественного текста. SEO – в подарок!

Мотивирующие и уберцентральные тексты – 5 баксов за тонну мегакачественного текста, который

толкает покупателя в Ваши цепкие лапы!

 

Услуги:

* Статьи / новости / SEO

* Рекламные тексты

* Поэзия / проза

* Нейминг, слоганы

* Контент-менеджмент

* Комплекс маркетинга

Участниками команды являются кандидаты филологических наук, дипломированные журналисты и маркетологи.

В зависимости от решаемой задачи могут быть привлечены специалисты других областей.

Наши Постоянные Заказчики:

http://turgid.ru/ - Туристический Портал

http://dentalive.ru/ - Производитель Стоматологических Товаров

http://mozgunov.ru/ - Веб-Стдия

http://silentcode.org/ - Веб-Стдия

http://megamap.com.ua - Сеть Городских Сайтов Украины

http://www.dobroman.ru/ - Единая Служба Деда Мороза

http://www.smagin.com.ua/ - Фотограф и Видеограф

http://nikonoff.ru/ - Фотограф на Острове Пхукет

http://7777807.ru/ - Производитель Окон

http://modern-okna.ru/ - Производитель Окон

http://building-world.ru/ - Интернет-Магазин Строительных Материалов

http://www.paley.com.ua/ - Интернет-Магазин Канцтоваров

http://www.babochka.com.ua/ - Магазин Магнитов и Подхватов для Штор

http://www.domrybaka.com.ua/ - Интернет-Магазин Рыболовных Снастей

http://www.domklimata.dp.ua/ - Интернет-Магазин Климатической Техники

http://www.domkino.net.ua/ - Интернет-Магазин Аудио-Видео Техники

Регулярно наполняем статьями и новостями сайты:

http://truba24.ru/ - Металлургический Портал

http://new-curtains.ru/ - Сайт, Посвященный Шторам

http://alpin-prom.ru/ - Сайт Промышленного Альпинизма

http://full-photoshop.ru - Сайт по Фотошопу

http://musclebody.ru/ - Сайт, Посвященный Бодибилдингу

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Отзывы заказчиков

go-travkin
Григорий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Статья - новость в тематике люстр, светильников с изображением
Работа выполнена на отлично. Буду работать еще. Рекомендую!
Доволен положительным опытом сотрудничества с Григорием! Интересная тематика, оперативная связь, своевременная оплата. Удачи Вам и успеха Вашим проектам! С удовольствием продолжу сотрудничество!
Ответный отзыв
themefire
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Редактирование/Рерайт статьи с использыванием ключевых слов
Спасибо Александру за качественную работу. Все сделано четко и в срок. Рекомендую!
Доволен положительным опытом сотрудничества с Дмитрием! Интересный проект, мгновенная оплата (именно мгновенная!), оперативная связь. С радостью продолжу сотрудничество! Удачи Вам и успеха Вашим проектам!
Ответный отзыв
CTALKEP
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Копирайтер для конкурса фотографий
Очень качественный текст. Раскрыты стороны о которых и сами не задумывались ;) Быстрее обещанных сроков. Благодарим. Рекомендуем!
Александр - прекрасный заказчик! Сотрудничаем с удовольствием: доброжелательное общение, интересная тематика, понятная задача, быстрая оплата, оперативная связь! Все супер! В преддверии праздников было особенно радостно оказать помощь креативному проекту. Приятно, когда Заказчик уделяет должное внимание развитию своего проекта. Будем рады дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
Petrollium83
Петр 
41 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Статьи для сайта бытовой техники
Очень быстро, а главное качественно выполнил заказ. Понял Т З с первого раза! Рекомендую
Доволен положительным опытом сотрудничества с Петром! Четкое ТЗ, оперативная связь, своевременная оплата. Удачи Вам и успеха Вашим проектам! С удовольствием продолжу сотрудничество!
Ответный отзыв
seom
47 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Статья на тему оптовой торговлей одежды
Качественно, в соответствии с требованиями. В срок. Рекомендую.
Доволен положительным опытом сотрудничества с Николаем! Четкое ТЗ, своевременная оплата, оперативная связь. С удовольствием продолжу сотрудничество!
Ответный отзыв
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Копирайтинг
58 отзывов
$2/час
от $2от 5 часов
#76
Наполнение сайтов
5 отзывов
$4/час
от $50от 2 дней
#117
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва
$8/час
от $8от 1 часа
#84
Фотосъемка
нет отзывов
$20/час
от $20от 2 дней
#181
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $12
от 2 дней
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