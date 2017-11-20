Информационные тексты – от 2 баксов за тонну качественного текста. SEO – в подарок!
Мотивирующие и уберцентральные тексты – 5 баксов за тонну мегакачественного текста, который
толкает покупателя в Ваши цепкие лапы!
Услуги:
* Статьи / новости / SEO
* Рекламные тексты
* Поэзия / проза
* Нейминг, слоганы
* Контент-менеджмент
* Комплекс маркетинга
Участниками команды являются кандидаты филологических наук, дипломированные журналисты и маркетологи.
В зависимости от решаемой задачи могут быть привлечены специалисты других областей.
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