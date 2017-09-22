Petrollium83

Надо на фото двери офиса поменять название фирмы на вывеске на двух фото Сделать это нужно очень качественно Не сильно наследить в данных о фото (минимум м изменений в данных о фото) Оплата договорная
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Написать статьи для женского сайта срок 3 дня Количество 10 штукЗавершен6 лет назад
Напечатать 10 статей на тему Архивные документы Срок 2 дня Оплата договорнаяРедактирование и Корректура11 заявокЗакрыт6 лет назад
Статьи для сайта бытовой техники. Требуется 10 статей для сайта по ремонту Срок 5 днейЗавершен6 лет назад
Интернет-магазин Для Милых Дам https://jenskaya-odejda24.ru/ Требуется создать красивые баннеры для обьявлений рекламы в сетях на яндекс директ. Баннеры должны быть как статическими, так и анимированными. Думаю нужно будет создать 15-30 шаблонов для того чтобы туда можно было вставлять фото ...Баннеры14 заявокЗакрыт6 лет назад
Что нужно делать Оформить страницу (уже созданную) и наполнить ее Каждый день выкладывать карточки с товаром 1-2 Каждый день писать интересные посты 2-3 Время от времени проводить конкурсы Заниматься отзывами (и возможно комментарпиями Оплата договорная https://ok.ru/group/53450592944269 https://jenskaya-odejda24.ru/Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно написать порядка 10-12 статей по 1500-2000 збп для сайта женской одежды. В текст статьи нужно включить ключевые слова Текст должен быть уникальным и грамотно написанным. Срок выполнения 7 днейЗавершен6 лет назад
Facebook - грамотно оформить бизнес страницу и наполнить ее контентом Интернет магазин https://jenskaya-odejda24.ru/Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт6 лет назад
Интернет магазину "Для Милых Дам" требуется оформление и наполнение страницы в соцсети одноклассники https://www.ok.ru/group/53450592944269Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Интернетмагазин «Для Милых Дам» [url=https://jenskaya-odejda24.ru/]https://jenskaya-odejda24.ru/[/url] Красиво оформить бизнес-страницу ВКонтакте https://vk.com/dlya_milih_dam24 и наполнить ее контентом для привлечения клиентовСоциальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Написать 10 статей для сайта по ремонту бытовой техники. Будут как довольно технические статьи (например, замена конфорки на электроплите), так и общего плана ( например, ремонт бытовой техники Бош) Пишите свои предложения С уважением, Компания МастербытЗавершен6 лет назад
Сделать Логотип для интернет магазина. Также сделать три баннера и подобрать один фон https://jenskaya-odejda24.ru/ Пишите свои ценовые предложения и ссылки на портфолио. С уважением, Голованов Петр.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Новый магазин женской одежды Целевая аудитория женщины 35-65 лет в Москве и М О Задача – собрать как можно больше клиентов (из целевой аудитории) для магазина. Что нужно делать – Наполнять группы качественным контентом под интересы целевой аудитории ...Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется услуга по оформлению главной страницы интернет магазина. Верстка есть нужно качественно оформить визуально. [url=http://dev.jenskaya-odejda24.ru/]http://dev.jenskaya-odejda24.ru/[/url] Нужно сделать 14 баннеров (в основном статические) С перспективой дальнейшего сотрудничества Жду приблизительных расценок на услугу. Спасибо.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад