Petrollium83

Петр Голованов Petrollium83

 
40 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$11
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
metzler2011
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$11
10 баллов
6 лет назад
Небольшая работа в фотошопе
Супер заказчик! Чётко и ясно поставил задачу, оплату произвёл сразу же. Рекомендую!
Качественная, оперативная работа. Обращайтесь. Рекомендую.
Ответный отзыв
NatalyG
32 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Продвижение интернет магазина в Однокласниках
Очень приятно работать с Петром. Четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата в срок, приятен в общении. Отличный заказчик!
Отлично справилась с заданием. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Lidasik
Лидия 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 часов назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Написать статьи для сайта женской одежды с keywords
Петр предоставил четкое ТЗ и оплатил работу моментально после сдачи. Приятный в общении человек. Рекомендую и буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Сделала все быстро и по Т З. Отличный исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв
Juliana1989
Юлия 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
год назад
$13
10 баллов
6 лет назад
Написать статьи для женского сайта
Если Вам нужно: -четкое ТЗ; -оперативная обратная связь; -гарантированная оплата... В работе с Петром в этих 3-х пунктах можно не сомневаться. Спасибо за работу!
Отличный исполнитель. Внимательно отнеслась к Т З. Качественно и в срок выполнила работу.
Ответный отзыв
FreeMagic
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Статьи для сайта бытовой техники
Доволен положительным опытом сотрудничества с Петром! Четкое ТЗ, оперативная связь, своевременная оплата. Удачи Вам и успеха Вашим проектам! С удовольствием продолжу сотрудничество!
Очень быстро, а главное качественно выполнил заказ. Понял Т З с первого раза! Рекомендую
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