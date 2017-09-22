Petrollium83

Интернет-магазин Для Милых Дам https://jenskaya-odejda24.ru/ Требуется создать красивые баннеры для обьявлений рекламы в сетях на яндекс директ. Баннеры должны быть как статическими, так и анимированными. Думаю нужно будет создать 15-30 шаблонов для того чтобы туда можно было вставлять фото ...