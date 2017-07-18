А можно мне всех таких Заказчиков, м? Заказчик знает чего хочет, как хочет и когда хочет. Четкая постановка задачи лично для меня показатель. Всегда на связи, хоть и пережили ПМС у Skype. Оплата своевременная. Не буду рекомендовать его для копирайтеров, чтобы мне побольше досталось)