Juliana1989

Юлия Juliana1989

 
34 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Слышу, слушаю, творю, создаю. Учитываю пожелания Заказчиков. Индивидуальный подход гарантирую.

"Если душа требует высказаться - не стоит ей мешать".

Пишу статьи на разные тематики)

Больше всего знаю о красоте и здоровье. А также о путешествиях. На данный момент нахожусь в кругосветке.

Выполняю быстро и качественно, индивидуальный подход гарантирую.

Могу писать продающие, могу веселые, хоть анекдоты)

Буду рада помочь)

недостаточно оценок
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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
AndrienkoMS
Максим 
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
4 года назад
Разместить 6 отзывов на букинг.ком в декабре
Приятна в общении, обязательна, инициативна. Проект по времени затягивается, но не по вине исполнителя, технические моменты. Реагирует адекватно.
Всегда на связи. Четкое предоставление необходимой информации. Все понятно и доступно.
Ответный отзыв
Petrollium83
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$13
10 баллов
6 лет назад
Написать статьи для женского сайта
Отличный исполнитель. Внимательно отнеслась к Т З. Качественно и в срок выполнила работу.
Если Вам нужно: -четкое ТЗ; -оперативная обратная связь; -гарантированная оплата... В работе с Петром в этих 3-х пунктах можно не сомневаться. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
39re87GJ00065L
Илона Пузене 
54 годаЛитва
6 лет в сервисе
Была
год назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Написание статьи на блог
Спасибо Юле! Работа выполнена в срок . Требования ТЗ и клиента учтены. К заданию подходит ответственно и творчески. Приятна в общении.))) Буду сотрудничать.)
Работать с Илоной одно удовольствие. Четкое ТЗ, обратная связь, своевременная оплата. Рада сотрудничеству.)
Ответный отзыв
mosse
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$14
10 баллов
6 лет назад
Описание к украшениям ручной работы
Безупречное выполнение задания! Очень общительный исполнитель, грамотно работает с заказчиком. Правильно корректирует мысль текста и посыл (при должной постановки задачи). Однозначно рекомендую! p.s. незабываемое сотрудничество. Спасибо Skype за это!)))))
А можно мне всех таких Заказчиков, м? Заказчик знает чего хочет, как хочет и когда хочет. Четкая постановка задачи лично для меня показатель. Всегда на связи, хоть и пережили ПМС у Skype. Оплата своевременная. Не буду рекомендовать его для копирайтеров, чтобы мне побольше досталось)
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Копирайтинг
4 отзыва
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $5от 4 часов
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$2/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга