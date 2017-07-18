Слышу, слушаю, творю, создаю. Учитываю пожелания Заказчиков. Индивидуальный подход гарантирую.
"Если душа требует высказаться - не стоит ей мешать".
Пишу статьи на разные тематики)
Больше всего знаю о красоте и здоровье. А также о путешествиях. На данный момент нахожусь в кругосветке.
Выполняю быстро и качественно, индивидуальный подход гарантирую.
Могу писать продающие, могу веселые, хоть анекдоты)
Буду рада помочь)
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
4 года назад
Приятна в общении, обязательна, инициативна. Проект по времени затягивается, но не по вине исполнителя, технические моменты. Реагирует адекватно.
Ответный отзыв
Всегда на связи. Четкое предоставление необходимой информации. Все понятно и доступно.
$13
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель. Внимательно отнеслась к Т З. Качественно и в срок выполнила работу.
Ответный отзыв
Если Вам нужно: -четкое ТЗ; -оперативная обратная связь; -гарантированная оплата... В работе с Петром в этих 3-х пунктах можно не сомневаться. Спасибо за работу!
$8
10 баллов
6 лет назад
Спасибо Юле! Работа выполнена в срок . Требования ТЗ и клиента учтены. К заданию подходит ответственно и творчески. Приятна в общении.))) Буду сотрудничать.)
Ответный отзыв
Работать с Илоной одно удовольствие. Четкое ТЗ, обратная связь, своевременная оплата. Рада сотрудничеству.)
$14
10 баллов
6 лет назад
Безупречное выполнение задания! Очень общительный исполнитель, грамотно работает с заказчиком. Правильно корректирует мысль текста и посыл (при должной постановки задачи). Однозначно рекомендую! p.s. незабываемое сотрудничество. Спасибо Skype за это!)))))
Ответный отзыв
А можно мне всех таких Заказчиков, м? Заказчик знает чего хочет, как хочет и когда хочет. Четкая постановка задачи лично для меня показатель. Всегда на связи, хоть и пережили ПМС у Skype. Оплата своевременная. Не буду рекомендовать его для копирайтеров, чтобы мне побольше досталось)
Копирайтинг
4 отзыва
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $5от 4 часов
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$2/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга