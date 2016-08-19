Разработка дизайн-макета островного торгового павильона

Здравствуйте.

Требуется разработать дизайн-макет островного павильона для торговли в розлив уникальным напитком (см. сайт www.biofive.ru он еще не доделан, но суть понять можно). Нужно доработать наш вариант и предложить свой. Т.З. в прилагаемом файле. Если будут вопросы, пишите. Так же прилагаю примеры подобных работы

Сроки сжатые.