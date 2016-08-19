Оформление фасада магазина Чай Кофе

Нужно оформить фасад торгового павильона. Основной товар - Чай, кофе. Вспомогательный конфеты. Основные цвета - красный, желтый, коричневый. Название- Чайная лавка.

Пожелания:

- на козырьке должно быть название

- верхние стекла полностью заклеиваем пленкой с изображениями.

- нижние окна заклеиваем изображениями снизу и сверху. Средняя часть свободна, чтобы магазин просматривался .

- на двери написать "ждем Вас с 8 до 18" и " варим самый вкусный кофе"

-внизу фасад павильона и нижняя часть двери заклеивается пленкой с изображениями.

- цвета яркие , насыщенные

- павильон находится возле продуктового рынка

Фото павильона прилагаю.

В результате выслать макеты в хорошем качестве для дальнейшей печати.