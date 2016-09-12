Вывеска для бара.

Нужен макет размер 3 х 0,7 м. Вывеска для кафе, световой короб. Как это будет выглядеть видно на снимках.

Пожелания к макету:

изображения еды, например на гриле, рыба, крабы

на фоне море и острова к примеру

надписи на русском и английском: "Русское кафе"

цвета: голубой, красный, желтый, синий

в целом все красочное и цветное )