Georgich_old

Гавриил Georgich_old

 
69 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
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Отзывы заказчиков

a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)
$140
10 баллов
5 лет назад
По-кадровая анимация персонажей для игры
Unity
Все отлично)
После выполнения ряда анимаций с согласованием и правками, после того, как отдал все одобренное, в чат был приглашен человек, который все забраковал.
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