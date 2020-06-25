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Портфолио
- Приключения Пина. Пчелы и огонь.100 просмотров
- Песня Пина83 просмотра
- Приключения Пина99 просмотров
- The pair for every creatute115 просмотров
- The birth of Athena89 просмотров
- Birth Of Athena Part 1 Zeus and Metis107 просмотров
- Beginning of times. Full version91 просмотр
- The birth of human relations81 просмотр
- Pigmalion78 просмотров
- Pigmalion98 просмотров
- Beginning of times. Epizode 4100 просмотров
- Beginning of times. epizode 3129 просмотров
Отзывы заказчиков
$140
10 баллов
5 лет назад
Unity
Все отлично)
Ответный отзыв
После выполнения ряда анимаций с согласованием и правками, после того, как отдал все одобренное, в чат был приглашен человек, который все забраковал.