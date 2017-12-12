LEX-32

Роман Сычев LEX-32

 
39 летРоссия/Екатеринбург
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Анимация,ретушь фото и видео,видеомонтаж, интро,эффекты. Видео дизайн: https://yadi.sk/d/2NoxLBqy3RWUF2 Видеомантаж: https://yadi.sk/d/Gzmfc4_Df0Y1fA

ЦЕНЫ И СРОКИ 

 Окончательная цена формируется после ознакомления с ТЗ

- Анимация лого (интро, аутро) от 20$  вариант. Срок: от 2 дней.

- Ретушь видео от 40$. Срок: от 3 дней.

.- Кеинг видео от 15$. Срок: от 1 дня.

- Дудл видео (озвучка заказчика) от 80$. Срок: от 5 дней.

- Анимация иконок от 15$. Срок: от 1 дня.

- Морфинг от 20$. Срок от 1 дня.

- Анимация по карте от 30$. Срок от 2 дня.

- Добавление видео эффектов в видео от 50$. Срок от 3 дня.

- Живая обложка для VK 30$. Срок от 2 дня.

- Живое фото, 3D фото от 20$. Срок от 1 дня.

- Анимация лица с фото от 20$. Срок от 1 дня.

СВЯЗЬ:

e-mail:[email protected]

Skype: roman_sichev_1984

внутренний чат Веблансера 

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Техническое задание. Обсуждение брифа, стоимости и сроков.

- Предоплата 50%. Предоплата не возвращается. Исключение: отсутствие материалов на рассмотрение к окончанию срока сдачи проекта.

- Предоставление материалов на рассмотрение и выбор одного из вариантов (при необходимости финальный вариант

дорабатывается). Если ни один вариант не устраивает заказчика и у него есть желание работать дальше, он вносит 30% - 50% от стоимости заказа за дополнительную работу.

- После утверждения финальной версии постоплата 50%. К оплате принимаю: карта Сбербанка, PayPal, webmoney, яндекс-деньги, денежные переводы.

- Высылаю исходники по согласованию.

- Взаимный обмен отзывами. 

Если Вам нужны гарантии, то,пожалуйста - используйте СБС (http://www.weblancer.net/help/16.html). 

HTMLРетушь фото
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Alpatriott
Александр 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Создать интро для видео
Работа выполнена оперативно, точно по заданию.
Отличный заказчик, сформулировал необходимую ему задачу четко и сразу после выполнения оплатил заказ. Рекомендую!
Ответный отзыв
platinumseo
Потолицын 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Создать 16 видео-роликов по 2-3 минуты
Благодарю. Все по заданию выполнено.
Отличный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
coinsdesk
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Отредактировать фоновое видео
Отлично справился с задачей, без лишних вопросов. рекомендую
Отличный заказчик, четкая постановка задачи. Рекомендую!
Ответный отзыв
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
$3
10 баллов
6 лет назад
Доработать Логотип
При выполнении тестового задания мне понравился макет и я выбрал Романа! Несмотря на отсутствие отзывов о работе Романа - сотрудничеством я остался доволен! Рекомендую)
Хороший заказчик. Отлично сработались. Рекомендую.
Ответный отзыв
Видеомонтаж
3 отзыва
$5/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
$3/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$3/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга