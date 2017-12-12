ЦЕНЫ И СРОКИ
- Анимация лого (интро, аутро) от 20$ вариант. Срок: от 2 дней.
- Ретушь видео от 40$. Срок: от 3 дней.
.- Кеинг видео от 15$. Срок: от 1 дня.
- Дудл видео (озвучка заказчика) от 80$. Срок: от 5 дней.
- Анимация иконок от 15$. Срок: от 1 дня.
- Морфинг от 20$. Срок от 1 дня.
- Анимация по карте от 30$. Срок от 2 дня.
- Добавление видео эффектов в видео от 50$. Срок от 3 дня.
- Живая обложка для VK 30$. Срок от 2 дня.
- Живое фото, 3D фото от 20$. Срок от 1 дня.
- Анимация лица с фото от 20$. Срок от 1 дня.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
- Предоплата 50%. Предоплата не возвращается. Исключение: отсутствие материалов на рассмотрение к окончанию срока сдачи проекта.
- Предоставление материалов на рассмотрение и выбор одного из вариантов (при необходимости финальный вариант
дорабатывается). Если ни один вариант не устраивает заказчика и у него есть желание работать дальше, он вносит 30% - 50% от стоимости заказа за дополнительную работу.
- После утверждения финальной версии постоплата 50%. К оплате принимаю: карта Сбербанка, PayPal, webmoney, яндекс-деньги, денежные переводы.
- Высылаю исходники по согласованию.
- Взаимный обмен отзывами.
Если Вам нужны гарантии, то,пожалуйста - используйте СБС (http://www.weblancer.net/help/16.html).
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