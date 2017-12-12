Анимация,ретушь фото и видео,видеомонтаж, интро,эффекты. Видео дизайн: https://yadi.sk/d/2NoxLBqy3RWUF2 Видеомантаж: https://yadi.sk/d/Gzmfc4_Df0Y1fA

ЦЕНЫ И СРОКИ

Окончательная цена формируется после ознакомления с ТЗ

- Анимация лого (интро, аутро) от 20$ вариант. Срок: от 2 дней.

- Ретушь видео от 40$. Срок: от 3 дней.

.- Кеинг видео от 15$. Срок: от 1 дня.

- Дудл видео (озвучка заказчика) от 80$. Срок: от 5 дней.

- Анимация иконок от 15$. Срок: от 1 дня.

- Морфинг от 20$. Срок от 1 дня.

- Анимация по карте от 30$. Срок от 2 дня.

- Добавление видео эффектов в видео от 50$. Срок от 3 дня.

- Живая обложка для VK 30$. Срок от 2 дня.

- Живое фото, 3D фото от 20$. Срок от 1 дня.

- Анимация лица с фото от 20$. Срок от 1 дня.

СВЯЗЬ:

Skype: roman_sichev_1984

внутренний чат Веблансера

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Техническое задание. Обсуждение брифа, стоимости и сроков.

- Предоплата 50%. Предоплата не возвращается. Исключение: отсутствие материалов на рассмотрение к окончанию срока сдачи проекта.

- Предоставление материалов на рассмотрение и выбор одного из вариантов (при необходимости финальный вариант

дорабатывается). Если ни один вариант не устраивает заказчика и у него есть желание работать дальше, он вносит 30% - 50% от стоимости заказа за дополнительную работу.

- После утверждения финальной версии постоплата 50%. К оплате принимаю: карта Сбербанка, PayPal, webmoney, яндекс-деньги, денежные переводы.

- Высылаю исходники по согласованию.

- Взаимный обмен отзывами.

Если Вам нужны гарантии, то,пожалуйста - используйте СБС (http://www.weblancer.net/help/16.html).