coinsdesk

Егор coinsdesk

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Отредактировать текст на картинках

    $18

    Отредактировать текст на картинках Экраны мобильного приложения, на них английский текст, нужно отредактировать английские слова заменить на русские не изменяя стилистики и шрифтов текста. Перевод всех элементов в файле ...

    Иллюстрации и Рисунки21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Презентация

    Сделать презентацию проекта. Вся информация есть, текст есть, шаблон есть. Красивую, качественную презентацию для инвестора и конкурсного комитета. 1 вариант по рекомендации - прикрепили. 2 вариант по ...

    Презентации10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Серверная часть + мобильное приложение он-лайн видео трансляций

    Серверная часть, веб-версия, административный раздел  +  Нативное мобильное приложение iOS, Android   Макет схема: – предоставим по запросу исполнителя  Интерфейс Пользователя, Список страниц (экранов): – предоставим по запросу исполнителя  ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программная часть мобильного приложения

    $10000

    Макет схема: https://p1muht.axshare.com/#g=1&amp;p=главный_экран-карта Интерфейс Пользователя, Список страниц (экранов):  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q-LRujyH7-Ryq2tnj87GJPSiBitCQj2qp0TRa8L6usE/edit?usp=sharing ТЗ - Мобильные трансляции - Интерфейс Пользователя: https://docs.google.com/document/d/1TpJ9AmSs4UtL96dPb5aKVY6-9m6zC6iIueqVhiBmD_Q/edit?usp=sharing Техническое задание: https://docs.google.com/document/d/1u-uVO8nJKlBKIqr3q3Itu9cwb2_DL_wZFhAnaV8LPHA/edit?usp=sharing ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн мобильного приложения

    Макет схема - https://p1muht.axshare.com/#g=1&amp;p=главный_экран-карта ТЗ - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q-LRujyH7-Ryq2tnj87GJPSiBitCQj2qp0TRa8L6usE/edit?usp=sharing Android (вертикальный и горизонтальный режим) iOS (вертикальный и горизонтальный режим) Планшет (вертикальный и горизонтальный режим) Можете ознакомится с похожим приложением, но с ...

    AndroidiOS
    Дизайн мобильных приложений10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Site One Page

    Сделать одноэкранный сайт, как как промо сайт который будет служить промо вот для этого сайта - https://ru-coin.com/ Нужно отобразить преимущества системы (криптовалютная биржа, микрофинансирование, мобильный кошелек, программа лоялькости, кэшбэк программа, месенджер, криптовалюта), эти ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Мобильное приложение

    Мобильное приложение - мобильный кошелек для держателей криптовалюты "Name". Приложение данные подтягивает по API Дизайн мы делаем Задача разработчиков наш дизайн сверстать для мобильного приложения и функционал подтянуть с нашего api ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дополнить фотографии

    Фотографии автомобиля дополнить наклейками партнеров Партнеры и их лготипы - http://www.cryptolady.live/ приблизительный размер логотипа добавляемого на авто половина альбомного листа А4 разделенного по горизонтали 8 логотипов разместить в 2 ...

    Обработка фотографий18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип

    $5

    Сделать логотип для проекта название которого "Crypto News Letter AMG" Что то с криптовалютой новостями и маерседес AMG

    Иконки и Пиксель-арт17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Заменить картинки на сайте

    Слайд шоу - заменить 3 картинки на 4 новые картинки (новые картинки подогнать как нужно) сбоку спереди, сбоку сзади, перед, зад. на главной 3, 4, 5, 6 экраны заменить картинки авто. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт 2 из двух экранов с 3D моделью Автомобиля Mercedes G63 AMG W463

    $2000

    Для Сайта сделать 3D модель Автомобиля Mercedes  G63 AMG (W463) черного цвета с тонированными стеклами все черные наружные детали кузова автомобиля разделить на сантиметры в квадрате, то-есть например 3х4=12см2, 10х2=20см2, 4х7=28см2 и тд в сантиметрах. ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Маркетинг - упаковать сайт (графика, шрифты, юзабилити, текст)

    Привести сайт к единому стилю "золото и черный" добавить графику к текстам, добавить кнопки к юзабилити, подобрать шрифты красивые. В общем маркетологу упаковать сайт, что бы было понятно обычным пользователям, что ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Регистрация пользователей

    Сделать личный кабинет для html сайта 1. Регистрация, авторизация, восстановление пароля. 2. Пользователь в кабинете может только сохранить свой номер кошелька с которого собирается совершать перевод. 3. В Кабинете пользователь ...

    HTML
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Анимационный ролик

    Вот в таком стиле сделать анимированый ролик - https://youtu.be/5gxAkFOoAmk Исходник - https://www.youtube.com/watch?v=C8zY1YyddUk&amp;t=28s 3D графики в стиле клипа глюкозы Сюжет 5 девочек на сцене олимпийского, поют песню и красиво двигаются, их ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Лендинг

    Лендинг быстро и красиво. сроки 2 дня. пишите стоимость. структуру сайта добавил, логотип (у ethereum логотип ромбик - https://st3.depositphotos.com/11051502/13653/v/1600/depositphotos_136534408-stock-illustration-ethereum-cripto-currency-vector-logo.jpg) нам нужен лого, почти ромбик в кружочке ))) из название токена понятно ...

    HTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Мобильный кошелек

    Добрый день друзья. Реализовать дополнительный функционал и основной функционал в личный кабинет, дизайн есть, верстку можем сделать  Реализовать обмен данных личного кабинета по API с блокчейном  Реализовать обмен данными личного ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров

LEX-32
Роман 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Отредактировать фоновое видео
Отличный заказчик, четкая постановка задачи. Рекомендую!
Отлично справился с задачей, без лишних вопросов. рекомендую
Ответный отзыв
shevma
Максим 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
36 отзывов(-2)
$150
10 баллов
7 лет назад
Лендинг
HTML
Спасибо за проект, все прошло хорошо, работали через предоплату. Егор всегда на связи, приятен в общении. Рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично, быстро, качественно, всегда на связи, никуда не пропадает, надежный исполнитель! Рекомендую.
Ответный отзыв
tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Озвучить цыганку 9 слов
Спасибо за доверие! Рада, что результат понравился. Рекомендую!
Все супер! Озвучила на русском и английском.
Ответный отзыв