Отредактировать текст на картинках Экраны мобильного приложения, на них английский текст, нужно отредактировать английские слова заменить на русские не изменяя стилистики и шрифтов текста. Перевод всех элементов в файле ...
- $18Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Ролик для рекламы программы лояльности на ютуб. Ролик создать под нашу озвучку.Видеомонтаж19 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать презентацию проекта. Вся информация есть, текст есть, шаблон есть. Красивую, качественную презентацию для инвестора и конкурсного комитета. 1 вариант по рекомендации - прикрепили. 2 вариант по ...Презентации10 заявокЗакрыт6 лет назад
Серверная часть, веб-версия, административный раздел + Нативное мобильное приложение iOS, Android Макет схема: – предоставим по запросу исполнителя Интерфейс Пользователя, Список страниц (экранов): – предоставим по запросу исполнителя ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10000
Макет схема: https://p1muht.axshare.com/#g=1&p=главный_экран-карта Интерфейс Пользователя, Список страниц (экранов): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q-LRujyH7-Ryq2tnj87GJPSiBitCQj2qp0TRa8L6usE/edit?usp=sharing ТЗ - Мобильные трансляции - Интерфейс Пользователя: https://docs.google.com/document/d/1TpJ9AmSs4UtL96dPb5aKVY6-9m6zC6iIueqVhiBmD_Q/edit?usp=sharing Техническое задание: https://docs.google.com/document/d/1u-uVO8nJKlBKIqr3q3Itu9cwb2_DL_wZFhAnaV8LPHA/edit?usp=sharing ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Макет схема - https://p1muht.axshare.com/#g=1&p=главный_экран-карта ТЗ - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q-LRujyH7-Ryq2tnj87GJPSiBitCQj2qp0TRa8L6usE/edit?usp=sharing Android (вертикальный и горизонтальный режим) iOS (вертикальный и горизонтальный режим) Планшет (вертикальный и горизонтальный режим) Можете ознакомится с похожим приложением, но с ...Дизайн мобильных приложений10 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать одноэкранный сайт, как как промо сайт который будет служить промо вот для этого сайта - https://ru-coin.com/ Нужно отобразить преимущества системы (криптовалютная биржа, микрофинансирование, мобильный кошелек, программа лоялькости, кэшбэк программа, месенджер, криптовалюта), эти ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад
Мобильное приложение - мобильный кошелек для держателей криптовалюты "Name". Приложение данные подтягивает по API Дизайн мы делаем Задача разработчиков наш дизайн сверстать для мобильного приложения и функционал подтянуть с нашего api ...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт7 лет назад
Фотографии автомобиля дополнить наклейками партнеров Партнеры и их лготипы - http://www.cryptolady.live/ приблизительный размер логотипа добавляемого на авто половина альбомного листа А4 разделенного по горизонтали 8 логотипов разместить в 2 ...Обработка фотографий18 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Сделать логотип для проекта название которого "Crypto News Letter AMG" Что то с криптовалютой новостями и маерседес AMGИконки и Пиксель-арт17 заявокЗакрыт7 лет назад
Слайд шоу - заменить 3 картинки на 4 новые картинки (новые картинки подогнать как нужно) сбоку спереди, сбоку сзади, перед, зад. на главной 3, 4, 5, 6 экраны заменить картинки авто. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Оформить красиво и стильно коммерческое предложение для рассылки по e-mail и в пдф.Иконки и Пиксель-арт21 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $2000
Для Сайта сделать 3D модель Автомобиля Mercedes G63 AMG (W463) черного цвета с тонированными стеклами все черные наружные детали кузова автомобиля разделить на сантиметры в квадрате, то-есть например 3х4=12см2, 10х2=20см2, 4х7=28см2 и тд в сантиметрах. ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт7 лет назад
Привести сайт к единому стилю "золото и черный" добавить графику к текстам, добавить кнопки к юзабилити, подобрать шрифты красивые. В общем маркетологу упаковать сайт, что бы было понятно обычным пользователям, что ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сделать небольшой ролик, продолжительностью 30 секундВидеомонтаж6 заявокЗакрыт7 лет назад
отредактировать фоновое 2 видео - файл "video-index2" - изменить текст "buzan" на "Puzan" файл "video" - изменить текст "лицо" на прикрепленноеВидеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сделать личный кабинет для html сайта 1. Регистрация, авторизация, восстановление пароля. 2. Пользователь в кабинете может только сохранить свой номер кошелька с которого собирается совершать перевод. 3. В Кабинете пользователь ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Вот в таком стиле сделать анимированый ролик - https://youtu.be/5gxAkFOoAmk Исходник - https://www.youtube.com/watch?v=C8zY1YyddUk&t=28s 3D графики в стиле клипа глюкозы Сюжет 5 девочек на сцене олимпийского, поют песню и красиво двигаются, их ...Анимация7 заявокЗакрыт7 лет назад
Лендинг быстро и красиво. сроки 2 дня. пишите стоимость. структуру сайта добавил, логотип (у ethereum логотип ромбик - https://st3.depositphotos.com/11051502/13653/v/1600/depositphotos_136534408-stock-illustration-ethereum-cripto-currency-vector-logo.jpg) нам нужен лого, почти ромбик в кружочке ))) из название токена понятно ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день друзья. Реализовать дополнительный функционал и основной функционал в личный кабинет, дизайн есть, верстку можем сделать Реализовать обмен данных личного кабинета по API с блокчейном Реализовать обмен данными личного ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад