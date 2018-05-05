Программная часть мобильного приложения

$10000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки225 просмотров
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Макет схема:

https://p1muht.axshare.com/#g=1&p=главный_экран-карта

Интерфейс Пользователя, Список страниц (экранов): 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q-LRujyH7-Ryq2tnj87GJPSiBitCQj2qp0TRa8L6usE/edit?usp=sharing

ТЗ - Мобильные трансляции - Интерфейс Пользователя:

https://docs.google.com/document/d/1TpJ9AmSs4UtL96dPb5aKVY6-9m6zC6iIueqVhiBmD_Q/edit?usp=sharing

Техническое задание:

https://docs.google.com/document/d/1u-uVO8nJKlBKIqr3q3Itu9cwb2_DL_wZFhAnaV8LPHA/edit?usp=sharing

ТЗ Интерфейс Модератора/Администратора:

https://docs.google.com/document/d/12WJG_FOwlLId4266DgHnzYnRe8slsavrTPRjPfvFwoI/edit?usp=sharing

Концепция, Объекты:

https://docs.google.com/document/d/1vI51vQURSSbyY0aaSMTNpBJc0RV1b8luCTXQn6nzm_k/edit?usp=sharing

Админка:

https://timkph.axshare.com/#g=1&p=avago_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&hi=1

Заказчик некоммерческая государственная организация, оплата этапами, график прикреплен.

Только разработчиков которые уже реализовывали мобильные приложения с потоковым видео.

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6 лет назад
coinsdesk
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад