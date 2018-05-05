Перевод полей в mysql -таблице

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Написать скрипт, который бы заданные поля в указанных mysql-таблицах
переводил с одного языка на другой с помощью google-переводчика.
То есть нужен универсальный скрипт который бы в цикле читал построчно
поля таблицы, переводил по api и записывал обратно.
Оплата по факту WMR или QIWI.
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