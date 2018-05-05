Перевод полей в mysql -таблице

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Веб-программированиеЗакрыт4 заявки135 просмотров
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Написать скрипт, который бы заданные поля в указанных mysql-таблицах

переводил с одного языка на другой с помощью google-переводчика.

То есть нужен универсальный скрипт который бы в цикле читал построчно

поля таблицы, переводил по api и записывал обратно.

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MySQL
6 лет назад
lik12
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад