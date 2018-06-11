Настройка выгрузки в Яндекс Маркет

Есть сайт 1,4 гб, нужно закачать этот архив на хостинг. У меня скорость интернета маленькая, иначе сделал бы сам. Сразу писать стоимость и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить автоматическую выгрузку товаров на Яндекс Маркет с интернет-магазина на Open Cart.
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