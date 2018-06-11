Настройка выгрузки в Яндекс Маркет

Веб-программированиеЗавершен5 заявок159 просмотров
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Необходимо настроить автоматическую выгрузку товаров на Яндекс Маркет с интернет-магазина на Open Cart.

6 лет назад
Be_roo
34 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Astamyr
Игорь 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
$30
3 дня
Сделано четко по т3 и в срок + помог разобраться в вопросе и оказал дополнительную услугу. Работой остался доволен!
Отличная постановка задачи. Хорошая коммуникация. Оплата во время. Иван, спасибо! Рекомендую!