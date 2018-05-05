Обработка информации с вебсокета и mySQL

Нужно реализовать скрипт с простым интерфейсом для отслеживания значений в БД, который будет сигнализировать о достижении "целей" через звуковое, браузерное уведомление и сообщением телеграм.

Немного набросал ТЗ как я это себе представляю

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13b-4KEefdW-Jfnk_RkGSXjiixfPKD6_X8lBZ3k3Gm6U

Требования к кандидату:

1) Знания и опыт работы с вебсокетами(!!!обязательно!!!), PHP и mySQL

2) Уложиться в оговоренный срок

3) Не пропадать из связи надолго во время выполнения - отвечать на сообщения

В ответе на это задание укажите свое видение решения данной задачи, а также цену и срок. Если дочитали до этого места, начните свое сообщение с "505", иначе ответ без деталей будет воспринят как спам. Спасибо за внимание)))

Впереди есть еще несколько хороших заданий посложнее и подороже)))P.S. Вообще ищу хорошего программиста (отличные знания и опыт, выполнение в срок, быть на связи) на долгое сотрудничество, т.к периодически нужно что-то доделывать.