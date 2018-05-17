Восстановить пароль к доступу по FTP

Утерян пароль доступа по FTP на сайт у Hetzner.de. Хостер, Hetzner.de, не сбрасывает пароли по просьбе пользователей. Пароль к ЛК для настройки сервера, есть, accounts.hetzner.com.

Служба поддержки указала, что этого достаточно для перевода сайта в так называемый режим "СПАСАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА" где возможно сменить пароли FTP. Описание пошаговое как это делается на страницах FAQ со слов поддержки есть.

Необходимо восстановить доступ к сайту через FTP сменив пароли.

Так как будут предоставлены доступы к существующему сайту принимаю предложения только от исполнителей с рейтингом и историей.