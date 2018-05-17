Восстановить пароль к доступу по FTP

Мы - платформа по различным видам онлайн рекламы. Знание: PHP7.0+, MySQL, Yii2, git - обязательно HTML, CSS, VueJS - желательно Также желательно прислать ссылку на ваш репозитарий. Задачи от простых (добавление полей в модель/форму) до сложных (продумывание структуры модуля и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Утерян пароль доступа по FTP на сайт у Hetzner.de. Хостер, Hetzner.de, не сбрасывает пароли по просьбе пользователей. Пароль к ЛК для настройки сервера, есть, accounts.hetzner.com.
Служба поддержки указала, что этого достаточно для перевода сайта в так называемый режим "СПАСАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА" где возможно сменить пароли FTP. Описание пошаговое как это делается на страницах FAQ со слов поддержки есть.
Необходимо восстановить доступ к сайту через FTP сменив пароли.
Так как будут предоставлены доступы к существующему сайту принимаю предложения только от исполнителей с рейтингом и историей.
- Похожие заказы
- Веб-программирование30 заявокЗакрыт6 лет назад
- $8
Нужно скоррективать файл php что бы заявки приходили на почту http://osagoexpert.ru/avtosobesed/Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется пропарсить данные с сайта. Результаты должны быть в виде 3-х таблиц postgres. Стандартные парсеры не подходят, надо писать свой. Потом вручную переписать ключи в таблицах, чтобы совпадали с уже имеющимися.Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Сейчас в процессе новый дизайн для сайта http://formulaprofi.me/ Важно поменять новый дизайн вместо старого. Либо ничего переверстывать не придется, либо 10-20% переверстки, но в целом оставляем все как есть. Интересует стоимость работ и сроки, примерно. Дизайн будет новый ...Закрыт6 лет назад
ТЗ тут, сайт на WordPress без шаблонов, чистый кодинг. Выдается админка wp и админ панель хостинга (там есть ftp ssh база) для работы Цена договорная (предлагайте свою), задачи в основном тривиальные.Закрыт6 лет назад
Сайты располагаются на сервере. Все на Opencart с одинаковой темой. Необходимо оптимизировать скорость открытия страниц. Укажите стоимость за 1 сайт.Закрыт6 лет назад
Нужно: 1) полностью спарсить категории (Европа, Япония, Корея, Америка, Грузовики, Китай, Россия) интернет-магазина (dem-auto.ru), и перенести весь контент и структуру в раздел "Кузовные детали авто" на сайт alle.by (шаблон Битрикс). 2) Заполнить главную страницу сайта alle.by контентом, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть сайт vsedveri71.ru , нужно спарсить от туда товары из категорий (Входные двери, Межкомнатные двери, и ручки для дверей). Поместить в файл csv, чтобы его можно было загрузить на движок Opencart. Сделать нужно сегодня.Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, нужно генерировать уникальный url страницы сайта при переходе на его домен example.com, каждый раз при переходе с внешнего сайта (или даже при обновлении страницы) url должен меняться (get запросы не устроят), пример: http://example.com/Y4c6lYSS8kyRwOQVss50JH42lVETtLkiP1UZMZ4xZ1ThYo7LvwzzsqqN1KGe_bwgz Каждый раз при ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть Unity библиотека для проигрывания 360-видео. Необходимо это для платформы Android. Последнее время она перестала корректно работать в режиме "без шлема". В итоге нужно заменить часть этой библиотеки, чтобы она начала работать корректно. Чтобы это сделать нужно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад