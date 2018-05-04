Генерация уникального url при переходе на страницу

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки162 просмотра
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Здравствуйте, нужно генерировать уникальный url страницы сайта при переходе на его домен example.com, каждый раз при переходе с внешнего сайта (или даже при обновлении страницы) url должен меняться (get запросы не устроят), пример:

http://example.com/Y4c6lYSS8kyRwOQVss50JH42lVETtLkiP1UZMZ4xZ1ThYo7LvwzzsqqN1KGe_bwgz

Каждый раз при обновлении новый url такого типа, символы не имеют значения.

6 лет назад
znx7
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов
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