Прописать цели для Метрики

$13
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок173 просмотра
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ТЗ:

Добрый день

Сайт https://kardan.expert/ (на MODX)

Нужно прописать цели для настройки целей в Яндекс Метрике. Т.е. на каждую форму вставить нужный код

Код метрики дадим, а идентификаторы сами сделаете и отправите, что бы мы цели сделали в метрике. 

Постоплата рублями

6 лет назад
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад