Программист umi.cms

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка154 просмотра
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Удаленная работа с сайтом. Требуется доработка сайта. Нужен программист который очень хорошо знает UMI.CMS и в коде данной админки чувствует себя как рыба в воде.

Стоит задача на обновление структуры сайта и переработка текущего, каталога сайта.

ТЗ есть 

6 лет назад
guest_15254331985982
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад