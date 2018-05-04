Скопировать одностраничник!

Сделать фильтр для сайта на wordpress по категориям, произвольным полям. Пример фильтра для реализи показан здесь https://auto.ru/reviews/. [b] Что нужно сделать? [/b]1. Сделать 4 выпадающих списка (пример http://prntscr.com/jdjr0h). Это категории на сайте вложенные (Узлы авто->Вид ремонта->Марка->Модель). 2. Работа фильтра должна ...
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