Профессионально "скачать" лендинг

Привет коллеги!

Нужен мастер, умеющий "скачать" лендинг.

Нужно что в локальной версии, сохраненной на компьютере все работало. Кроме отправки заявки на мыло. А так, слайдеры, всплывающие окна и все такое, должно работать..

Сайты которые нужно "скачать" я прикрепил файлом.