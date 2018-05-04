Профессионально "скачать" лендинг

Веб-программированиеЗавершен6 заявок131 просмотр
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Привет коллеги! 

Нужен мастер, умеющий "скачать" лендинг. 

Нужно что в локальной версии, сохраненной на компьютере все работало. Кроме отправки заявки на мыло.  А так, слайдеры, всплывающие окна и все такое, должно работать.. 

Сайты которые нужно "скачать" я прикрепил файлом. 

6 лет назад
misha_evro
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
WebWhiteDev
Олег 
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$8
1 день
Быстро, качественно, не дорого! Рекомендую!
Хороший заказчик, моментальная оплата, рекомендую 100%