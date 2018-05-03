Нужно провести финальные работы по сайту

Нужен программист который работал с qr кодами. Общая задача такая: Для постоянного учета сотрудников планируется разместить на каждом бейдже свой индивидуальный qr код. При сканировании qr кода через приложение - должна подтягиваться из базы информация о владельце бейджа (например: фото, ...
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Нужно сделать отправку форм на почту, прикрутить чат и все это дело загрузить на хостинг.
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