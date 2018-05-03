Доработка сайта на Yii2

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки161 просмотр
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Разыскивается back-end разработчик, который умеет разрабатывать функционал веб-приложений:

Требуется исправить работу парсера сайта на Yii2 в связи с изменением структуры данных на доноре и перепарсить данные за 2 недели.

Оплата по факту или по безопасной сделке, договорная. 

Оставляйте портфолио, примеры работ. 

Требования:   

- адекватный, думающий и грамотный специалист;   

- умение понимать задачу, доводить работу до конца; 

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;   

- PHP, Yii1, Yii2, MySQL;   

- понимание архитектуры веб-систем;   

- опыт работы с парсерами, грабберами, рассылкой, картами и тд – приветствуется;   

- желание учиться и применять новые технологии.  

Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, не читали задание или если не знакомы с Yii2.

6 лет назад
inc-hunter
Анатолий 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
16 часов назад