Доработка сайта на Yii2

Разыскивается back-end разработчик, который умеет разрабатывать функционал веб-приложений:

Требуется исправить работу парсера сайта на Yii2 в связи с изменением структуры данных на доноре и перепарсить данные за 2 недели.

Оплата по факту или по безопасной сделке, договорная.

Оставляйте портфолио, примеры работ.

Требования:

- адекватный, думающий и грамотный специалист;

- умение понимать задачу, доводить работу до конца;

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;

- PHP, Yii1, Yii2, MySQL;

- понимание архитектуры веб-систем;

- опыт работы с парсерами, грабберами, рассылкой, картами и тд – приветствуется;

- желание учиться и применять новые технологии.

Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, не читали задание или если не знакомы с Yii2.