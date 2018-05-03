Доработка сайта на Yii2

Нужно сделать два теста (по типу психологических) на сайте. Сами тесты простые, только выбрать один из трех вариантов ответов и балл из 10- балльной шкалы. Запара в самих отчетах. В тестах есть факторы (индикаторы), ответ в отчете ...
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Разыскивается back-end разработчик, который умеет разрабатывать функционал веб-приложений:
Требуется исправить работу парсера сайта на Yii2 в связи с изменением структуры данных на доноре и перепарсить данные за 2 недели.
Оплата по факту или по безопасной сделке, договорная.
Оставляйте портфолио, примеры работ.
Требования:
- адекватный, думающий и грамотный специалист;
- умение понимать задачу, доводить работу до конца;
- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;
- PHP, Yii1, Yii2, MySQL;
- понимание архитектуры веб-систем;
- опыт работы с парсерами, грабберами, рассылкой, картами и тд – приветствуется;
- желание учиться и применять новые технологии.
Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, не читали задание или если не знакомы с Yii2.
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