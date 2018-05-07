Корректировки на сайте WP

Веб-программированиеЗавершен13 заявок238 просмотров
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Требуется вставить на сайте http://servicemaster.ua еще один раздел услуг.

Добавить его на главной и в меню.

6 лет назад
lyopa2
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
andyblacknred
Андрей 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Все отлично и быстро!
Четкая постановка задачи. Оплата сразу после выполнения задания. Рекомендую.
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