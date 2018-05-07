Корректировки на сайте WP

база данных по подбору аккумуляторов по марке автомобиля для сайта на 1сБитрикс (спарсить или готовая база)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется вставить на сайте http://servicemaster.ua еще один раздел услуг.
Добавить его на главной и в меню.
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