Написать страницу оплаты

Ребята подскажите как сделать что бы при переписки на сайте сообщения обновлялись ? Сейчас если ответить сообщение уходить но новое не посмотришь пока не перезагрузишь страницу ? Не знаю какой фаил скидывать сюда вот структура ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет !
Требуется страницы оплаты.
Схема работы такая .
Мы выставляем счет , передаем ссылку покупателю он переходит и оплачивает с карты или мобильного телефона и другими способами .
Варианты как Робокасса или Яндекс касса не подходят .
Можно ли сделать что бы деньги поступали на карту, счет или кошелек.
Если заинтересовало пишите в лс.
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