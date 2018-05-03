Написать страницу оплаты

Всем привет !

Требуется страницы оплаты.

Схема работы такая .

Мы выставляем счет , передаем ссылку покупателю он переходит и оплачивает с карты или мобильного телефона и другими способами .

Варианты как Робокасса или Яндекс касса не подходят .

Можно ли сделать что бы деньги поступали на карту, счет или кошелек.

Если заинтересовало пишите в лс.