Создать два простых теста на сайте со сложным отчетом

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки171 просмотр
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Нужно сделать два теста (по типу психологических) на сайте. 

Сами тесты простые, только выбрать один из трех вариантов ответов и балл из 10- балльной шкалы.

Запара в самих отчетах. В тестах есть факторы (индикаторы), ответ в отчете по которым - это среднее выбранных баллов по соответствующим фактору вопросам.

Например, 

Результаты теста по фактору А - это среднее выбранных баллов 2, 5, 7, 10 вопросов теста. И так по шести факторам. 

Сайт на wordpress, плагин более-менее подходящий есть.

6 лет назад
guest_15253764343494
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад