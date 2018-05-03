Создать два простых теста на сайте со сложным отчетом

Нужно сделать два теста (по типу психологических) на сайте.

Сами тесты простые, только выбрать один из трех вариантов ответов и балл из 10- балльной шкалы.

Запара в самих отчетах. В тестах есть факторы (индикаторы), ответ в отчете по которым - это среднее выбранных баллов по соответствующим фактору вопросам.

Например,

Результаты теста по фактору А - это среднее выбранных баллов 2, 5, 7, 10 вопросов теста. И так по шести факторам.

Сайт на wordpress, плагин более-менее подходящий есть.