Нужна настройка импорта товаров Joomla 3+Virtuemart

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки175 просмотров
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У нас есть сайт ИМ разработанный на Joomla 3+Virtuemart! На него нужно настроить импорт товаров с трех файлов поставщиков! 

Установлен компонент CSVI Pro.

Пробовали самостоятельно настроить импорт товаров, добавили все поля и ввели настройки! Процесс импорта происходит на 100%, но товары в Виртуемарте не появляются!

Ссылка на сайт и остальное  потенциальным кандидатам.

По оплате: желательна постоплата или БС, предоплата возможна если у вас высокий рейтинг и много отзывов и исключительно с заключением сделки здесь с прямой оплатой. 

Уточняйте пожалуйста СРАЗУ:

цену

ориентировочные сроки выполнения работы (затягивание сроков невозможно) 

что вам потребуется для работы

JoomlaVirtuemart
6 лет назад
TheEvroman
Сергей 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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