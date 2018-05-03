Нужна настройка импорта товаров Joomla 3+Virtuemart

У нас есть сайт ИМ разработанный на Joomla 3+Virtuemart! На него нужно настроить импорт товаров с трех файлов поставщиков!

Установлен компонент CSVI Pro.

Пробовали самостоятельно настроить импорт товаров, добавили все поля и ввели настройки! Процесс импорта происходит на 100%, но товары в Виртуемарте не появляются!

Ссылка на сайт и остальное потенциальным кандидатам.

По оплате: желательна постоплата или БС, предоплата возможна если у вас высокий рейтинг и много отзывов и исключительно с заключением сделки здесь с прямой оплатой.

Уточняйте пожалуйста СРАЗУ:

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ориентировочные сроки выполнения работы (затягивание сроков невозможно)

что вам потребуется для работы