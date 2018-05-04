Разработка диалога с виртуальным помощником

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1VwoW3yakv8mmPMvdNh3PZS3PztUvFXWag7nFX814ly4/edit?usp=sharing Вёрстка: https://cloud.mail.ru/public/Bkfm/URSSNUqvA Несколько мелких деталей ещё могут измениться, но на 99% вёрстка окончательная. Проект относительно срочный, до 10 мая ориентировочно. В отклике прошу указывать ваши условия.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать диалог со встроенным механизмом "вопрос-ответ", чтобы сымитировать диалог в реальном времени между ведущим и помощником.
Виртуальный помощник - Алиса (Яндекс).
https://tech.yandex.ru/dialogs/
300 р.
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