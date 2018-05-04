Создать сайт лунного календаря

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок159 просмотров
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Необходимо создать сайт лунного календаря с локальным расчетом фаз луны на моем сервере – скрипт. 

Как пример: lunniy-kalendar.net

6 лет назад
arturbaukin
Баукин 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва