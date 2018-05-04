Синхронизация товаров и заказов между 1с и woocommerce

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка121 просмотр
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Необходимо синхронизировать заказы и товары между 1с и интернет магазином на wordpress+woocommerce, важно что бы можно было объединить выгруженные товары в вариативные

Оплата поэтапно или в конце.

WooCommerce
6 лет назад
MRXIK
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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