Синхронизация товаров и заказов между 1с и woocommerce

Привет коллеги! Нужен мастер, умеющий "скачать" лендинг. Нужно что в локальной версии, сохраненной на компьютере все работало. Кроме отправки заявки на мыло. А так, слайдеры, всплывающие окна и все такое, должно работать.. Сайты которые нужно "скачать" я прикрепил файлом.