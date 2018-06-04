Сделать изменения на вордпресс сайте (верстка функционал)

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки157 просмотров
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изменения в верстке и в функционале

смотрите презентацию

https://docs.google.com/presentation/d/113h2yQq-XJ-kysM-un4bvIf48msCvXqaY_YVaWLmU_s/edit#slide=id.p

нужно срочно

начать сегодня и закончить завтра

оплата вмз

6 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$50
1 день
Проект сделан все хорошо! Спасибо!
Всё проходит отлично! Рекомендую к сотрудничеству!