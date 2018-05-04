Разработка плагина по wordpress

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка108 просмотров
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Вынести часть функций из HELPDESK  в плагин для wordpress: 

1. Форма заявки; 

2. Регистрация, и вход в систему.

WordPress
6 лет назад
dmitryi777
Дмитрий 
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
27 отзывов