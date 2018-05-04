Внести правки (технические) в разрезе Сео оптимизациии сайта - 3 сайта

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка117 просмотров
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Внести правки, указанные в файлах.

Три сайта https://milgamma.com.ua,  https://www.zinkit.clubhttps://nadiete.in.ua/. На WordPress. 

Ошибки указывала программа, поэтому, если считаете, что некоторые из них Вы не рекомендуете корректировать, сообщите. После исправления, все должно функционировать. 

Могу рассмотреть предложение с почасовой оплатой.

Задание по ссылке http://dropmefiles.com/ljAhj

6 лет назад
lesya19691969
Леся 
54 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад