Добавить блок на сайт

$35
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки150 просмотров
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Нужно на сайт добавить блок в том же стиле, что и сайт.  Исходники есть.

https://docs.google.com/document/d/1q1PUCFoX8p5A0n4oTBxsMtWeUupHEOQ-7cYYpMsxpoQ/edit

сайт nlp-fest.com

Срок - до завтра

6 лет назад
Viktoriya180889
Виктория 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
20 дней назад
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