Доработка портала на ruby on rails

ТЗ: Добрый день Сайт [url=https://kardan.expert/]https://kardan.expert/[/url] (на MODX) Нужно прописать цели для настройки целей в Яндекс Метрике. Т.е. на каждую форму вставить нужный код Код метрики дадим, а идентификаторы сами сделаете и отправите, что бы мы цели сделали в метрике. Постоплата рублями
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется внести правки на сайт и разработать новые разделы.
ссылка на сайт https://www.twocapitals.com/
Примерное техническое задание в приложении.
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