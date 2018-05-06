Расширить настройки модуля в joomla

Здравствуйте!

Нужно, чтобы в административной панели сайта на Joomla 3 списком или в виде календаря можно было бы выбирать (или прописать) конкретные датЫ (не дни недели!!!), когда необходимо показывать этот модуль. Соответственно в другие даты модуль показываться не должен. Выбранные даты должны выбираться (прописываться) без ограничения. Прошу писать конкретные сроки и стоимость работы. Исполнителям с рейтингом предоплата 50% и 50% после работы. Без рейтинга - после окончания работы.