Расширить настройки модуля в joomla

$50
Веб-программированиеЗавершен5 заявок163 просмотра
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Здравствуйте! 

Нужно, чтобы в административной панели сайта на Joomla 3 списком или в виде календаря можно было бы выбирать (или прописать) конкретные датЫ (не дни недели!!!), когда необходимо показывать этот модуль. Соответственно в другие даты модуль показываться не должен. Выбранные даты должны выбираться (прописываться) без ограничения. Прошу писать конкретные сроки и стоимость работы. Исполнителям с рейтингом предоплата 50% и 50% после работы. Без рейтинга - после окончания работы.

Joomla
6 лет назад
tehnosait
Денис 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
StVolZen
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$50
2 дня
Отличная работа! Все сделано вовремя и профессионально согласно техническому заданию. Мои рекомендации!
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