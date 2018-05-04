Переписать код с С++ на Java для библиотеки для Unity3D

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка145 просмотров
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Есть Unity библиотека для проигрывания 360-видео. Необходимо это для платформы Android. 

Последнее время она перестала корректно работать в режиме "без шлема".  

В итоге нужно заменить часть этой библиотеки, чтобы она начала работать корректно.   

Чтобы это сделать нужно переписать с C++ на Java этот код: 

https://github.com/prosensetv/LowLatencyUnityAsset/tree/master/Assets/MediaSurfacePlugin_c/Src 

после чего вставить его в плагин lowlatency_unityplugin.  

Каковы цены и сроки? Пишите Ваш скайп.

Отвечать на задание просьба тех, кто реально может выполнить задачу. Автоответы будут удалены.  

Спасибо!

Unity
6 лет назад
Maximum1988
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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