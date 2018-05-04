Сделать ряд доработок к сайту на wordpress

Есть Unity библиотека для проигрывания 360-видео. Необходимо это для платформы Android. Последнее время она перестала корректно работать в режиме "без шлема". В итоге нужно заменить часть этой библиотеки, чтобы она начала работать корректно. Чтобы это сделать нужно ...