Сделать ряд доработок к сайту на wordpress

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок189 просмотров
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ТЗ тут, сайт на WordPress без шаблонов, чистый кодинг.

Выдается админка wp и админ панель хостинга (там есть ftp ssh база) для работы

Цена договорная (предлагайте свою), задачи в основном тривиальные.

WordPress
6 лет назад
takevan1
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад