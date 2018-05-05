Нужно скорректировать файл php

$8
Веб-программированиеЗавершен5 заявок166 просмотров
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Нужно скоррективать файл php что бы заявки приходили на почту

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PHP
6 лет назад
gafrust
44 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
javacode
Максим 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов
6 лет назад
$5
1 день
Спасибо Максиму! Все сделано быстро и с энтузиазмом. Будем работать! Рекомендую!
спасибо за сотрудничество. Буду рад продолжить
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