Внедрить в мой проект сторонее апи и провести доработки!

Вообщем есть "доска объявлений", на ней есть отдельные страницы для каждого города, если переходишь например в Москва автоматически в title прописывается "доска объявлений москва". Выводит эту функцию вот такой php код: [code]﻿<?php echo $title ?>[/code] Вроде бы всё ...