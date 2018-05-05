Разработать онлайн-платформу для фитнеса

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок197 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

 В двух словах о проекте: это онлайн-платформа для девушек, где клиент на главной знакомится с курсами, оставляет заявку и оплачивает выбранное направление, может бесплатно пройти текст по уровню баланса в своей жизни, а в личном кабинете непосредственно работает над поставленными целями (их может быть 3 или 5) и получает обратную связь от куратора.

Детальное ТЗ 

http://bit.ly/2juz6At 

Ищу специалиста, который готов сделать платформу под ключь.

6 лет назад
kozhanoff
Алексей 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
24 дня назад