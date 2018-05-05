Разработать онлайн-платформу для фитнеса

В двух словах о проекте: это онлайн-платформа для девушек, где клиент на главной знакомится с курсами, оставляет заявку и оплачивает выбранное направление, может бесплатно пройти текст по уровню баланса в своей жизни, а в личном кабинете непосредственно работает над поставленными целями (их может быть 3 или 5) и получает обратную связь от куратора.

Детальное ТЗ

http://bit.ly/2juz6At

Ищу специалиста, который готов сделать платформу под ключь.