Сделать авторизацию и систему тикетов

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок207 просмотров
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php sql

регистрация, авторизация

и система тикетов на сайте.

уведомление о новом тикете jabber + email

5 лет назад
audilex
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад