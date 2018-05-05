Внести правки в навигацию проекта на WP

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Веб-программированиеЗавершен6 заявок142 просмотра
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Нужно сделать вместо динамических пунктов меню, статические.  Сейчас URL открывается со знаком ?, нужно сделать для него статическую страницу. Спасибо

6 лет назад
shoemaker_bis
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
CultureOfProgram
Максим Шабанов 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Второй раз обращаюсь и второй раз всё соответствует ТЗ. Программист пунктуальный, идет на встречу и профессионально выполняет задачу. Рекомендую!
Все прекрасно - работается с заказчиком комфортно. Рекомендую!