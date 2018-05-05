Внести правки в навигацию проекта на WP

Приветствую всех! Имеются несколько проектов по разработке телеграмм ботов. Мы с партнером не успеваем разрабатывать столько. Поэтому ищу еще человека в команду. Если сработаемся и покажете себя хорошо, будет работать и дальше. И вам больше не ...